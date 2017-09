Disc Jam commence à parler contenu

Sorti bien trop tôt comme l'indiquaiten mars dernier, le petita tout de même profité de son suivi pour corriger de nombreux points, ajoutant notamment le ranking (encore heureux), le cross-play PC/PS4 et les serveurs dédiés.Ces premières étapes étant accomplies, les deux développeurs peuvent maintenant s'attarder sur le contenu et viennent d'ailleurs de sortir une nouvelle MAJ proposant enfin un nouveau personnage (dont on laissera chacun jugé du design) que l'on pourra débloquer avec les piécettes gagnées en ligne, ou en sortant sa carte-bleue. La MAJ propose également quelques améliorations graphiques, un équilibrage du système et des temps de chargement plus courts.Les développeurs prévoient en outre d'autres persos, des cartes, des modes de jeu et du VS IA pour l'entraînement, soit toujours l'occasion pour le titre de refaire parler de lui et d'attirer les curieux afin de gonfler la communauté qui a énormément de mal à se renouveler : si l'on ignore comment ça se passe sur PS4, le nombre de joueurs connectés sur Steam ce week-end se comptait en dizaines…