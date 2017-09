[Retour sur] Stormlands, l'exclusivité annulée d'Obsidian pour la Xbox One

Chaque développeur a son lot de projets annulés et Obsidian n'y échappe pas, entre son RPGplacé de force dans une poubelle par LucasArts, mais également, l'énigmatique exclusivité de Microsoft qui n'aurait peut-être jamais réussi à faire parler d'elle si Eurogamer n'était pas intervenu ce week-end pour en faire un post-mordem avec les déclarations de Feargus Urquhart, PDG du studio qui a accepté de revenir sur la chose., c'était d'abord, un petit RPG conçu pour la old-gen (dont vous pouvez voir les images inédites dans cet article). Obsidian qui cherchait un éditeur s'est donc approché de Microsoft pour pondre ce projet sur Xbox 360 mais ces derniers jugeaient le titre trop classique dans son approche, mais pas sans potentiel. L'idée était donc de voir plus gros, et l'approche de la nouvelle génération à l'horizon était l'occasion d'offrir un nouveau souffle mais également pour Obsidian de bénéficier de moyens financiers pour voir beaucoup plus gros.L'objectif de Microsoft était simple, mais compliqué : fournir un RPG en période de lancement de la Xbox One, qui serait capable de se démarquer du genre sur de nombreux aspects. Les bases d'Obsidian ressemblaient à du, mais il était prévu dans le désormais nomméde mettre en avant l'aspect coopération, que ce soit avec une IA ou un joueur réel, et pouvoir à certains moments se lancer dans des raids inattendus qui vont voir débarquer une quarantaine de combattants en ligne contre de gigantesques créatures. Le jeu se serait même permis d'enregistrer automatiquement ce genre de batailles sur le Cloud pour ensuite proposer à chaque joueur une vidéo souvenir.Le financement était signé et Microsoft n'avait apparemment aucun problème à lâcher quelques billets supplémentaires et les effectifs souhaités pour atteindre ses objectifs. De l'ambition, mais finalement trop aux yeux de Feargus Urquhart car ce n'est pas Microsoft mais bien Obsidian qui a fini par annuler le jeu, se rendant compte qu'ils étaient incapables de satisfaire les demandes de l'éditeur qui se faisaient toujours plus grandes, souhaitant impérativement un lancement pas éloigné de celui de la One et des souhaits qui allaient parfois dans la démesure :Sans parler du fait que, nouvelle génération oblige, Obsidian ne pouvait plus se contenter du vieux moteur deet passet à l'Unreal Engine, ce qui a d'autant plus compliqué la situation.Feargus Urquhart reconnaît aujourd'hui que Microsoft voulait pousser le projet, et ne cachait déjà pas l'idée de financer non pas un jeu mais une série complète. Qui plus est, même si certaines idées paraissaient folles, elles étaient sources de motivation pour trouver de nouvelles choses et révolutionner le genre, comparant ironiquement au mec qui a un jour déclaré vouloir « un lecteur de cassettes » que l'on pourrait mettre dans la poche et sur lequel on pourrait brancher un casque. Une utopie pour l'époque et le Walkman a pourtant bien été inventé. Toujours est-il que Obsidian n'avait pas les épaules pour autant d'ambitions, ne se sentant pas pouvoir gérer des effectifs toujours plus grands et de s'attarder sur des secteurs qui leur étaient inconnus jusque là (le multijoueur notamment).Résultat, un coup de fil à Microsoft et ce fut terminé (courant 2012), plongeant l'éditeur dans le désarroi sans pour autant créer un froid, et laissant Obsidian face à son destin, à l'époque peu enviable : une masse de personnes à licencier à cause de l'annulation de(aucun éditeur ne souhaitait relancer la licence) et le projetqui progressait mais dont personne ne pouvait prévoir qu'il arriverait à terme à cause d'un THQ proche de la faillite. C'est à cette période que Obsidian était proche de la fermeture mais il en fut autrement :fut récupéré par Ubisoft et Obsidian a pu trouver un nouvel envol grâce à Kickstarter et la réussite critique et commerciale de. Quant à, et parce que rien ne se perd totalement, certaines idées ont été réutilisées dans, RPG dans la veine de PoE, édité par Paradox et qui a accueilli depuis une extension.