[Anecdote] Quelques informations sur la première version d'Uncharted 4 (par Amy Hennig) [Anecdote] Quelques informations sur la première version d'Uncharted 4 (par Amy Hennig)

On le savait déjà : le début du développement de Uncharted 4 : A Thief's End ne s'est pas très bien passé dû au départ de Amy Hennig et une partie de l'équipe attitrée, laissant Bruce Straley et Neil Druckmann reprendre le projet en main, gardant quelques éléments déjà fournis (comme la région de Madagascar et certains personnages), mettant le reste à la poubelle pour avoir ensuite un contrôle total de ce dernier épisode. En tout cas le dernier de Nathan Drake.



Mais à quoi aurait pu ressembler le Uncharted 4 d'origine ? C'est par l'intermédiaire du dernier livre de Jason Schreier (Kotaku) que nous découvrons des anecdotes de développement et les idées que souhaitaient porter Hennig avant qu'elle ne quitte le bateau :



- Les bases scénaristiques étaient les mêmes. Nathan souhaitait s'éloigner de sa vie de chasseur de trésor jusqu'à l'arrivée de Sam. Mais deux différences notables par rapport à la version finale : Sam était le méchant, voulant tuer Nathan pour l'avoir laisser moisir en prison durant 15 ans (ce dernier n'était pas au courant qu'il était encore en vie) et le joueur ne devait apprendre que plus tard dans le jeu qu'ils étaient frères.

- Nathan et Sam auraient tout de même alliés leurs forces pour mettre fin aux agissements de Rafe, qui ici devait être un ancien compagnon de cellule de Sam. Détail : pas de Nadine dans cette version.



- Les principaux changements devaient être coté gameplay. Hennig voulait de suite introduire un véhicule mais ce dernier devait avoir une place plus importante durant l'aventure.

- Autre point : Nathan ne devait pas avoir d'armes à feu durant la première moitié du jeu. Ce choix était en réponse à ceux qui voyaient un (réel) paradoxe devant ce héros qui tue des milliers de mecs sur son passage.

- Pendant la première partie du jeu, Nathan devait être accompagné de Chloé et l'accent aurait été mis sur le corps-à-corps et l'infiltration plutôt que le meurtre de masse (auquel on ne prête même plus attention aujourd'hui).

- Il y aurait eu une scène de danse (durant la séquence du bal ?).



- Coté grimpette, le titre aurait pu intégrer une feature qui aurait changé beaucoup de choses : plutôt que le coté constamment dirigiste, Nathan aurait pu tirer sur certains murs pour « créer » ses propres accroches.



(Source : NeoGaf)