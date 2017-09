South Park - L'Annale du Destin : l'espoir s'envole pour les voix françaises officielles South Park - L'Annale du Destin : l'espoir s'envole pour les voix françaises officielles

C'était il y a quasiment un an (octobre 2016) : Ubisoft faisait applaudir l'hexagone en annonçant que South Park : L'Annale du Destin bénéficierait des voix françaises officielles, donnant un clair atout pour cette suite là où le premier avait dû se contenter de la VO.



Malheureusement, le doute s'est depuis installé, l'intégralité des trailers « FR » étant plus précisément en vostfr, même les deux derniers dévoilés cette semaine et alors que la rumeur a commencé à s'installer hier, il a fallu quelques heures pour que William Coryn (doubleur officiel de Kyle et Kenny) vienne donner le coup de massue final sur Twitter : il n'a pas participé au doublage, tout comme d'autres de ses collègues.



Une communication qui va faire polémique pour Ubisoft qui s'est étrangement montré silencieux, se contentant d'enlever en douce la mention « voix officielles » de l'affiche du collector, et en attendant la sortie, on ignore toujours à quoi on aura affaire :



- Uniquement des nouveaux doubleurs FR ?

- Une partie de nouveaux avec quelques anciens ?

- La possibilité ou non d'opter pour la VO ?



Nul doute que les réponses arriveront bientôt, le titre étant prévu pour ce 17 octobre.