Monster Hunter XX (Switch) : Capcom n'aurait vendu que la moitié du stock au Japon

C'est via le compte Twitter de Takashi Mochizuki (reporter au Wall Street Journal) que nous apprenons que Capcom a livré pas moins de 300.000 exemplaires desur Switch en période de lancement, et ce sur les différents territoires asiatiques.Une fausse bonne nouvelle donc car si le chiffre est évidemment sympathique pour un simple remaster HD, il est à noter que plus de 200.000 unités concernent uniquement le Japon, signifiant que Capcom y a vendu à peine plus de la moitié de son stock (110.000 selon le dernier rapport Media Create).Avec les fêtes de fin d'année, et quelques promos, l'éditeur garde ses chances d'écouler son trop-plein et on continue de s'attrister qu'il n'y ait aucun plan pour l'occident, là où le jeu avait pourtant davantage ses chances vu que la version 3DS n'est jamais sortie chez nous.