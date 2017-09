Okami HD repéré sur PC, PS4 & One Okami HD repéré sur PC, PS4 & One

Déjà en rumeur depuis la mi-août, le re-Remaster de Okami HD vient maintenant d'être enregistré par l'organisme de classification coréen (qui tombe juste dans 98 % des cas), avec un lancement attendu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Déjà disponible sur PS2, PS3 et Wii, le titre arriverait sur ces trois supports pour courant décembre.