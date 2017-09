South Park - L'Annale du Destin : trailers + difficulté liée à la couleur de peau

Deux nouveaux trailers viennent de tomber pouravec également quelques informations qui viennent prouver si besoin est que les producteurs font fi de toutes éventuelles polémiques et n'ont aucun mal à casser certains codes.Sachez donc que vous aurez le droit à la création du personnage de choisir votre « genre » (homme, femme ou autre) mais également, et c'est couillu, que la couleur de peau influence directement la difficulté : plus vous êtes black, plus ce sera difficile.Sortie prévue le 17 octobre sur PC, PS4 & One.