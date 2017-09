NiOh : date de la dernière extension NiOh : date de la dernière extension

NiOh amorcera la fin de sa carrière dans quelques jours, Koei Tecmo annonçant que la troisième et dernière extension sortira ce 26 septembre, toujours pour 9,99€, et bien évidemment inclus dans le Season Pass.



Nommé Bloodshed's End, l'extension débutera scénaristiquement là où la précédente s'est terminée avec les choses suivantes :



- Nouvelles missions (et annexes)

- Nouveaux yokai et gardiens

- Nouveau mode de difficulté



Enfin, ce contenu apportera un mode inédit (The Abyss), destiné aux joueurs les plus courageux et qui se dévoilera plus en détails avant la sortie.