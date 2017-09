Travis Strike Again : une potentielle série à part et un tremplin pour No More Heroes 3

Revenant sur l'annonce récente de, Suda51 a fait savoir que le titre n'avait rien d'innocent puisqu'il ne s'agissait aucunement de, mais d'un pur spin-off qui néanmoins garde la même timeline et aura d'ailleurs quelques liens scénaristiques avec les deux premiers.On apprend d'ailleurs queetpartagent (certes de manière très éloignée) le même univers puisque l'entreprise Hazure est celle qui a conçu les consoles « Death Drive 128 » (Let it Die) et « Death Drive MK.II » (Travis Strikes Again), chacune ayant la possibilité d'envoyer ceux qui s'y essayent dans un univers parallèle. On rappelle d'ailleurs queproposera six jeux à traverser, avec quelques clins d'oeil à l'univers indés dontetEnfin le producteur estime quepeut à la fois avoir le potentiel de devenir une série à part entière, mais également (dans le cas de ce premier jet) servir de tremplin pour un vraiqu'il a toujours l'intention de concevoir, en tout cas si les ventes du spin-off sont un minimum au rendez-vous.Pour la petite anecdote souvenir,fut officiellement annoncé par Suda51 sur Wii U avant même son lancement, avant qu'il ne reconnaisse avoir parlé un peu trop vite.