Secret of Mana Remake : une fournée d'images

Après la longue séquence vidéo pour la PAX West, le remake « 3D » de Secret of Mana s'affiche maintenant avec une poignée de visuels qui montrent des séquences allant un peu plus loin que l'introduction.



Si l'on ne reviendra pas sur le débat technique & esthétique, on pourra au moins dire que cette édition intégralement doublée aura l'honneur de revoir son système de combat, le transformant en pur action-RPG quand l'original nous confrontait à de l'ATB déguisé : on se souvient tous des boss qui pouvaient nous toucher sans problème même depuis l'autre bout de l'écran (ne donnant aucun intérêt au placement des personnages).



Sortie prévue mondialement le 15 février sur PS4, Vita et Steam, malheureusement en dématérialisé dans les trois cas (le Japon aura sa version boîte sur les deux supports Sony).