Killer Instinct : du cross-play One/W10/Steam

Deux annonces pour Killer Instinct qui poursuit sa carrière avec tout d'abord la version Steam qui sera lancé dans « les semaines à venir » selon le studio Double Helix, qui en profite pour nous apprendre également l'arrivée prochaine de la MAJ 3.9.



Cette dernière, et par la volonté de Microsoft de continuer à casser les barrières, permettra le cross-play entre joueurs Xbox One, Windows Store et Steam sans restriction, même si les premières semaines seront avant tout là pour tester la fonctionnalité (quelques éventuels bugs à prévoir donc avant de fignoler tout cela).



Rappelons en outre que le titre bénéficiera prochainement d'une MAJ sur Xbox One pour lui offrir le 4K natif sur Xbox One X.