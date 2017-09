Charts Japon : la Switch se maintient

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 28 août au 3 septembre, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Pas de changement dans le classement cette semaine avec une Switch qui continue de courir seul devant tout le monde pendant que PS4 et 3DS se tapent dessus depuis des mois pour savoir qui aura la plus grosse sur le totale de l'année.Il faudra probablement attendre la seconde moitié d'octobre pour voir de nouvelles évolutions drastiques, avec la PS4 qui accueillera son, et la Switch son