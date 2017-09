Resident Evil Revelations 1+2 sa date sur Switch Resident Evil Revelations 1+2 sa date sur Switch

Capcom apporte quelques précisions sur la version Switch de Resident Evil : Revelations 1+2 qui arrivera donc le 28 novembre aux USA comme en Europe (le 30 au Japon), avec version boîte à 40€ sachant que seul le premier épisode sera sur la cartouche, le second étant sur un code de téléchargement.



Pas de bonus particulier hormis l'intégralité des DLC et la possibilité d'utiliser du motion-control avec le joycon droit pour viser, utiliser le couteau et recharger.



En voici deux visuels.