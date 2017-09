Nicalis : 5 autres jeux pour la Switch Nicalis : 5 autres jeux pour la Switch

Nicalis continue d'enchaîner ses portages Switch pour abreuver l'eShop de la machine, et en tease justement cinq autres via son compte Twitter officiel où l'on remarquera 1001 Spikes (déjà confirmé), Code of Princess, VVVVVV et Knight Terrors.



On vous laisse spéculer sur le dernier (celui du haut au centre), qui certes ressemble à du Megaman Zero, mais qui a surtout des chances d'être un nouveau Cave Story.