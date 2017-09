Fire Emblem Warriors : les dernières infos (nouveau perso, classes et mode Historique) Fire Emblem Warriors : les dernières infos (nouveau perso, classes et mode Historique)

Le dernier numéro du magazine Famitsu permet de confirmer la présence de Sakura (Fates) au casting de Fire Emblem Warriors, ainsi que Validar de l'épisode Awakening même si rien ne dit encore qu'il sera jouable vu que uniquement décrit comme boss.



Et hormis cela, quelques informations intéressantes :



- Possibilité de débloquer des classes avancées.

- Système de compétences à débloquer (chaque perso peut équiper jusqu'à 3 compétences à la fois).

- Comme pour Hyrule Warriors, il y aura une section pour utiliser les matériaux lootés sur le terrain afin de bénéficier de meilleures stats.

- En plus du mode « Histoire », il y aura un mode « Historique » qui raconte simplement l'histoire de chaque épisode représenté dans ce spin-off (Shadow Dragon, Fates et Awakening).

- En mode Historique, vous vous déplacez sur une grille 2D comme dans les principaux épisodes, déclenchant une phase de combat lorsque vous approchez d'un ennemi.

- Dans les grandes lignes, le mode Historique est l'équivalent du mode Aventure de Hyrule Warriors, mais avec un scénario.



Fire Emblem Warriors sortira le 20 octobre chez nous (et dès la fin du mois au Japon).