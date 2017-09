Game Freak évoque l'avenir de la série Pokémon (Go, Switch, nouvelles technologies) Game Freak évoque l'avenir de la série Pokémon (Go, Switch, nouvelles technologies)

Interviewé par Bloomberg, Tsunekazu Ishihara (CEO chez Game Freak) a évoqué un peu l'avenir de la franchise Pokémon, tablant pour l'heure sur trois aspects : l'avenir de Pokémon Go, le futur épisode sur Switch, et les nouvelles technologies qui serviront à la licence.



Concernant Pokémon Go



- Niantic n'a pour l'heure offert que 10 % de ce qu'ils veulent faire pour Pokémon Go, et les échanges comme le PVP sont toujours au programme.

- Game Freak souhaite toujours que les apparitions des Pokémons soient un jour directement liées à l'endroit où vous jouez, comme par exemple des Pokémons de type glace uniquement dans les pays du nord ou en hiver. Reste que cela poserait un problème pour l'aspect collection, chose que les échanges pourraient arranger si la fonction arrive.



Concernant Pokémon Switch



- Pour Tsunekazu Ishihara, la Switch va permettre de pousser l'expérience Pokémon à un autre niveau, ne serait-ce que niveau graphique, afin de pouvoir s'adapter aux télés (hybride oblige) quand aujourd'hui, les épisodes canoniques tournent « sur des écrans de 7 à 8 pouces ».

- Par l'aspect nomade, les jeux Pokémon étaient essentiellement des jeux solo (même s'il y a de nombreuses features online) mais la Switch pourrait être l'occasion de modifier les choses. Ishihara souhaite juste que ça ne devienne pas trop compliqué.

- Il n'est pas impossible que des « accessoires » sortent avec le jeu, même si rien n'est encore signé.

- Peu de risque de voir le jeu se transformer en MMO ou tout autre genre réclamant une connexion permanente : faute de dispositif 3G/4G, Ishihara ne peut comparer la machine à un smartphone et voit la machine comme quelque chose de semblable à la DS et la 3DS en terme de connectivité.



Concernant les nouvelles technologies



- Game Freak est très intéressé par les technologies de Réalité Augmenté mais également les features haptiques qui pourraient donner des expériences intéressantes sur des produit Pokémon.

- Même son de cloche pour les « hauts parleurs intelligents » (Google Home, Apple Homepod…) qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles choses. A quand un Hey You Pikachu nouvelle génération ?



Petite anecdote concernant la Switch



Tsunekazu Ishihara avoue avoir déclaré à Nintendo que le concept de la Switch ne fonctionnerait pas à une époque où les smartphones dominent le marché. « Il est évident que j'ai eu tort », mais il rajoute tout de même qu'il manque encore une étape supplémentaire pour attirer un public beaucoup plus large. « Je vois un très gros potentiel pour la Switch, mais je ne pense pas qu'il faut le surestimer. »