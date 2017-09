Square Enix : pour son prochain projet, Hajime Tabata vise la Next Gen Square Enix : pour son prochain projet, Hajime Tabata vise la Next Gen

On ne sait pas si Hajime Tabata sera en charge de Final Fantasy XVI mais toujours est-il qu'à en croire les dires du monsieur, ce n'est pas demain la veille que nous verrons le prochain projet de son équipe.



L'homme a en effet expliqué à DualShockers (à l'occasion de la Pax West) que pour leur prochain jeu, il ne regardait pas cette génération de console mais la prochaine, expliquant plus précisément que le rendu de la « Windows Edition » de Final Fantasy XV est à « mi-chemin » de ce qu'ils souhaitent atteindre sur Next Gen.



Enfin, quel que soit la nature de ce projet, l'équipe s'appuiera sur l'expérience cross-média de ce même FFXV.