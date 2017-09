EDF 4.1 : un spin-off shmup sur PS4 EDF 4.1 : un spin-off shmup sur PS4

Incapable pour l'heure de donner une date de sortie exacte pour Earth Defense Force 5 (au Japon du moins, le titre n'étant pas encore officialisé chez nous), D3 Publisher préfère annoncer Earth Defense Force 4.1 : Wing Diver The Shooter, un spin-off façon shmup vendu moitié moins cher que la norme, avec 60 armes au programme, un doublage intégral et la promesse de pouvoir voir apparaître jusqu'à 100 ennemis à l'écran.



Prévu dans les semaines à venir sur PS4, seulement au Japon pour le moment et uniquement en dématérialisé.



(Ajout d'un tout petit scan en attendant mieux)