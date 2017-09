R.Pitchford (Gearbox) : la quasi-totalité des effectifs bossent actuellement sur Borderlands 3 R.Pitchford (Gearbox) : la quasi-totalité des effectifs bossent actuellement sur Borderlands 3

Randy Pitchford est monté sur la scène de la PAX West pour déclarer que 90 % de Gearbox travaillait actuellement sur Borderlands 3, ou plutôt sur « ce que la plupart veulent que nous travaillons ». Et on imagine que les gens ne réclament pas Battleborn 2…



Donc un titre qui doit déjà être en full-prod depuis un moment pour un bon nombre d'employés recensés : 300 personnes à la maison-mère, 70 dans les filiales Québec/Canada et diverses aides extérieures (entre 50 et 100 employés).



Si rien n'a encore été lâché niveau informations, on notera que Pitchford a récemment déclaré qu'il estimait que le rendu esthétique (très cartoon) était susceptible de limiter l'audience de sa licence, sans pour autant dire si un changement aurait lieu avec le troisième épisode à venir.