Charts UK : bonne entrée pour Mario x Lapins Crétins

L'institut Chart-Track a livré son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière, permettant de savoir au gré des indices lâchés en amont que Uncharted : The Lost Legacy tourne autour des 100.000 ventes en deux semaines (sans le dématérialisé), un chiffre évidemment en deçà des principaux épisodes sur la même durée (120.000 pour le U2 et 240.000 pour U4), mais excellent pour un simple stand-alone.



Derrière, la principale sortie de la semaine est donc Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle sur Nintendo Switch qui démarre aux environs de 20.000 exemplaires, et est d'ailleurs premier du classement sur les revenus (le dernier Uncharted étant vendu moins cher).



Parmi les autres entrées, Everybody's Golf fait dans la discrétion, mais moins que Yakuza Kiwami, et on ne jugera pas pour Ark Survival Evolved dont une bonne partie des revenus doit se situer sur le secteur dématérialisé (où les possesseurs de l'Early Access n'ont eu qu'à upgrader leur version).



Notons enfin que presque un an après sa sortie, Forza Horizon 3 continue de s'afficher dans le top 10.



1. Uncharted : The Lost Legacy

2. Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle

3. F1 2017

4. GTA V

5. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

6. Everybody's Golf

7. Ark Survival Evolved

8. Yakuza Kiwami

9. Overwatch GOTY Edition

10. Forza Horizon 3