Ubisoft : les frères Guillemot continuent de se renforcer face à Vivendi

Même si l'on en parle moins, le combat d'indépendance d'Ubisoft face à Vivendi se poursuit et pendant que le groupe de Bolloré patine un peu (revenus fiscaux légèrement en baisse sur le dernier semestre + l'affaire Havas), les frères Guillemot en profitent pour renforcer petit à petit leurs positions avec le rachat de 2 millions de parts, leur offrant 15,38 % du capital et 21,61 % des droits de votes.



Toujours loin de Vivendi (26 % du capital et 25 % du droit de vote), mais ce dernier doit faire face aux autres actionnaires qui continuent de valider leur confiance aux actuels dirigeants, surtout depuis la nouvelle stratégie mise en œuvre depuis quelques années (jeux coop/ouvert) qui a mené à de très gros succès comme The Division et Ghost Recon Wildlands, et une valeur boursière à la hausse.



La prochaine assemblée générale des actionnaires aura lieu le 22 septembre et on ignore encore si Vivendi optera pour la carte de la discrétion comme l'année dernière, surtout vu les récents propos de ses représentants qui indiquent que Vivendi ne « pourra racheter Ubisoft à n'importe quel prix », ce dernier étant estimé à quelques 7 milliards d'euros (rachats des parts + prime pour obtenir la majorité).