God of War : artworks et nouvelles infos

Et encore trois concept-arts pour le futur God of War qui viennent d'ajouter aux 11 autres publiés la semaine dernière, auquel on peut ajouter quelques informations livrées par Cory Barlog himself lors d'un podcast maison :



- L'alphabet runique Elder Futhark est la langue de base dans ce nouveau cycle, que vous devrez apprendre au fur et à mesure. Le fait de traduire certaines choses pourra révéler secrets et quêtes annexes.

- Dans le même ordre d'idées, la magie exploitera cette langue.

- Lorsque Atreus (fils de Kratos) découvre certains vieux objets, il se remémorera des histoires que son père lui a raconté.

- Pour bien pousser le besoin de coopération entre les deux personnages, seul Atreus sera capable de traduire les runes (il faut croire que Kratos n'a pas envie de s'embêter avec ça).

- Outre l'ambiance radicalement différente des autres épisodes, Barlog indique également que le comportement des dieux ne sera évidemment pas le même. Il compare les dieux grecs à des politiciens, vivant dans leurs palais en manipulant les gens de loin, là où les dieux nordiques sont plus « terre à terre » : les Ases (Thor, Loki, Baldur…) qui sont toujours prêt à faire la fête, boire et se battre, les Vanes qui vivent en harmonie avec la nature et sont gardiens de la magie, et enfin les Géants, symbole de grandes créations mais victime de la guerre permanente entre Ases et Vanes.



A découvrir plus en détails début 2018 lors du lancement sur PlayStation 4.