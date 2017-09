[SPOIL] Assassin's Creed Origins : un indice pour le retour de l'ère moderne ? [SPOIL] Assassin's Creed Origins : un indice pour le retour de l'ère moderne ?

Lors d'une session d'essai public pour le jeu Assassin's Creed Origins, Ubisoft a laissé en exposition sous verre l'édition « Dawn of the Creed » qui propose divers goodies… dont un artbook. Le fameux « ne touchez qu'avec les yeux » sauf que le bouquin n'était pas bien placé au point de s'entrouvrir légèrement à la vue de tous, poussant le youtubeur PythonSelkan à immortaliser l'événement vu ce qu'on y voyait : une sorte de soldat d'Abstergo équipé d'une arme à feu.



Que cela soit intentionnel ou non (avec Ubisoft, on ne sait jamais), toujours est-il que ça donne un sérieux indice sur la présence de l'ère moderne, délaissée en partie depuis Assassin's Creed Revelations et dont les développeurs sous-entendaient le retour il y a quelques temps.



Assassin's Creed Origins sortira le 27 octobre sur PC, PS4 & One.