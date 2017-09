Hokuto ga Gotoku présente ses persos Hokuto ga Gotoku présente ses persos

En attendant une nouvelle présentation qui arrivera on ne sait quand (peut-être un peu tôt pour le TGS), Hokuto ga Gotoku accueille tout de même une demi-douzaine de renders pour illustrer les stars de cette adaptation à la sauce Yakuza.



On retrouvera donc évidemment notre Kenshiro, sa fiancée Yuria, son ennemi Shin héritier du manteau Nanto, ainsi que trois nouveaux protagonistes avec dans l'ordre :



Kisana :

Fille du fondateur d'Eden, « La Citée des Miracles », souhaitant faire aussi bien que son père en écoutant chaque jour la voix du peuple pour améliorer son quotidien.



Jagure :

Commandant des forces de défenses d'Eden. Il est celui qui va emprisonner Kenshiro dès qu'il approchera de la ville, le prenant pour un ennemi.



Kyouou (Evil King) :

L'apparent grand méchant de cette adaptation. A fondé une grande armée grâce à un mystérieux art martial et tente par tous les moyens de faire main-basse sur Eden.



Hokuto ga Gotoku sortira courant 2018 sur PlayStation 4, tandis que le Yakuza Kiwami 2 du même studio arrivera le 7 décembre, au Japon dans les deux cas.