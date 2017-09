Obsidian pense toujours à Alpha Protocol 2 Obsidian pense toujours à Alpha Protocol 2

Sept ans après sa sortie sur PC/PS3/360, Alpha Protocol reste un des malheureux grands représentants d'une époque où quand l'argent vient à manquer, il est difficile de suffisamment percer malgré de très bonnes idées.



Interviewé par VG247, Feargus Urquhart d'Obsidian a déclaré que s'il n'y avait qu'une seule licence sur laquelle ils avaient la possibilité de revenir prochainement, ce serait donc Alpha Protocol, plus important pour eux donc que d'autres prestigieuses séries comme Fallout, Star Wars, South Park ou encore Neverwinter Nights.



« J'aimerais tellement revenir sur tout ce que nous avons appris depuis car je pense qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être faites. Oui, nous avons beaucoup de bonnes idées pour un Alpha Protocol 2. »



Alpha Protocol était un titre dont l'originalité était d'incorporer de multiples composantes RPG dans un univers réaliste à base d'action et infiltration, façon Jason Bourne. Malheureusement, en dépit de nombreuses qualités dont un très bon système de dialogues et des choix aux répercussions beaucoup plus importantes que Mass Effect à la même époque, le manque de moyens se faisait sentir, entre le rendu technique et un gameplay qui manquait de précisions.



Malgré le flop commercial, c'est finalement le bouche-à-oreille qui lui a donné ses lettres de noblesse avec le temps.



« J'aimerais faire Alpha Protocol 2, particulièrement parce qu'aujourd'hui, c'est presque comme si le jeu avait… Je ne veux pas forcément dire ''vieilli'', mais c'est dans un sens positif. On a découvert que beaucoup de gens ont adoré et maintenant, je pense que nous pourrions exprimer cela différemment en corrigeant beaucoup de défauts. »



Allez, un petit Kickstarter ou FIG après le lancement PC de Pillars of Eternity 2 en 2018 ?