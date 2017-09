TGS 2017 : le line-up de Konami, Koei Tecmo et Square Enix (dont Project Octopath)

Outre la conférence Sony qui se tiendra le 19 septembre à 09h00 (heure FR), le TGS 2017 sera l'occasion pour quelques tiers de nous donner des nouvelles de leurs prochains titres, avec ici Konami, Square Enix et Koei Tecmo qui nous font la liste.On vous passe la brouette de jeux smartphones pour indiquer ce qui nous intéresse le plus.Konami :(nouvelle démo)(nouveau DLC ?)Square Enix :(nouvelle présentation)(nouvelles infos)(nouvelles infos)(présentation du système de jeu)(première présentation)(retour sur l'original et présentation du remake)Le 24 septembre, Square Enix évoquera un peu plus son programme pour les 30 ans de la série, sans que l'on sache encore s'il y aura des annonces coté JV.Koei Tecmo :(démo et trailer)(démo et trailer)(la troisième extension ?)(démo et trailer + nouveaux persos)(première présentation)La principale surprise dans tout cela viendra donc de Square Enix et la première présentation de, un RPG au design semi old school produit par les créateurs de, et attendu pour l'heure uniquement sur Nintendo Switch.