Concept-arts God of War : quatre de plus

On est toujours là à se demander quand God of War fera un vrai retour dans l'actualité puisque ce nouvel épisode est censé sortir début 2018 (mars ?) sur PlayStation 4 mais en attendant, voici encore quatre concept-arts pour accompagner les quatre de mercredi, qu'on ose vous remettre pour l'occasion.



De quoi avoir au moins un aperçu des décors que l'on traversera dans ce nouveau cycle prenant pour cadre la mythologie nordique, avec un Kratos désormais accompagné de son môme qui a encore tout à apprendre, ignorant même le passé très sanglant de son géniteur.



