NBA 2K18 : pas de contenu amputé sur Switch NBA 2K18 : pas de contenu amputé sur Switch

Alors que EA rassure pour sa version Switch de FIFA 18, il semble que du boulot a également été fait du coté de 2K Sports pour NBA 2K18, où l'on nous promet tout simplement un contenu strictement identique aux versions PS4 & One, avec certes un rendu graphique légèrement à la baisse vu le hardware.



Mais à part cela, ce sera la même chose sur tous les aspects : même moteur, même IA, mêmes animations et surtout la totalité des modes de jeu dont la carrière, le online et le mode Histoire.



L'unique élément absent dans la version Switch sera la création de logo pour les teams Pro-AM, compensé par un petit ajout surprenant : une compatibilité Amiibo. Même si l'on ignore encore ce que cela donnera.



Le titre sortira le 19 septembre sur tous les supports mais pour des raisons inconnues (probablement lié à la logistique à cause d'un besoin de cartouches en grosse capacité), il faudra à cette date se contenter d'une sortie eShop sur Switch, sachant que la version boîte arrivera un peu plus tard.





(UP : deux visuels of-screen)