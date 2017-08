Battlefield 1 : l'extension Russe datée

Electronic Arts nous indique que c'est mardi prochain (5 septembre) que sortira, la deuxième extension dequi incarnera d'ailleurs le plus gros DLC jamais vu pour la franchise avec pas moins de six nouvelles cartes, un lot d'armes et de véhicules, l'ajout de l'armée Russe et enfin un nouveau mode de jeu.Notons que cette date concerne les possesseurs du Season Pass ou ceux qui ont acheté la récente édition « Revolution ». Si vous n'avez que le jeu de base, il faudra patienter jusqu'au 19 septembre.Rappelons enfin que la troisième extension sortira en décembre, tandis que la quatrième et dernière attendra début 2018.