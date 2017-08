[Anecdote] Quand Obsidian refusa de travailler sur une adaptation de Game of Thrones [Anecdote] Quand Obsidian refusa de travailler sur une adaptation de Game of Thrones

Alors que la Saison 7 s'est récemment terminée, laissant les fans pleurer face à l'attente pour le grand final (environ 18 mois), la saga Game of Thrones s'offre un petit détour dans l'espace JV pour une petite révélation du coté du site Eurogamer.



En effet, en 2005 et donc à une époque où Obsidian parvenait encore à multiplier les partenariats (dont le projet Star Wars finalement avorté après la restructuration de Disney), le studio fut directement approché par Electronic Arts pour concevoir une adaptation surprise de Game of Thrones, avant de finalement refuser car les développeurs n'y voyaient pas un grand potentiel vidéoludique.



Outre le fait que le public était forcément plus limité qu'aujourd'hui (c'était quand même six ans avant la diffusion de la série TV), Feargus Urquhart, co-fondateur et PDG d'Obsidian, s'explique en détails sur ce refus alors qu'il connaissait déjà très bien les différents romans :



« A l'époque, je comprenais très bien à quoi on avait affaire. C'était une intrigue politique avec tout un tas de personnages reliés. C'est ainsi que les livres sont écrits, où chaque chapitre décrit ce qui arrive à tel ou tel personnage. »



« Mis à part le fait qu'il y a des choses étranges au-delà du Mur, des dragons et un soupçon de magie/fantaisie, il n'y a pas de mages, pas de clercs, pas de voleurs… Fondamentalement, il y a des mecs, des armures un peu de mysticisme. Mais à Westeros, vous ne trouverez pas de gobelins ou de kobolds... »



Pas très vendeur à l'époque et la difficulté pour Urquhart, c'était déjà de pouvoir écrire un scénario dans un univers où ils ne connaissaient pas encore certains points fondamentaux (l'histoire en romans n'était pas assez avancé), mais également établir le type d'aventure à proposer aux joueurs : impossible d'incarner un personnage qui ferait office d'élu dans un monde où chacun a une importance, mais il était tout aussi difficile de nous faire passer constamment de l'un à l'autre dans un RPG classique.



« Avec le recul, nous aurions pu faire comme Bioware avec Star Wars KOTOR. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas toucher aux épisodes I-VI donc ils sont simplement revenus loin en arrière. Mais des choses allaient déjà dans ce sens pour Star Wars avec l'univers étendu, et ce n'était pas le cas pour George RR Martin. »



En bref, une série qui n'a pas eu de chance dans le jeu vidéo avec seulement deux adaptations officielles : le RTS Game of Thrones : Genesis par Cyanide (2011) qui n'a pas vraiment marqué son temps, et plus récemment le jeu de Telltale qui est loin d'être la meilleure production du studio.



Seul espoir actuel : une rumeur assez insistante sur une future adaptation signée Bethesda.