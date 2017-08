Shenmue III : trois nouvelles images Shenmue III : trois nouvelles images

Sans raison aucune hormis l'intention de faire plaisir aux fans, YS Net lâche trois jolies images de son Shenmue III pour accompagner le récent premier « teaser trailer » paru pour la GamesCom.



Rien de plus pour le moment et si le titre reste attendu pour le second semestre 2018 sur PC et PS5 (édité par Deep Silver), on ignore encore à quel moment le titre reviendra faire son show, et l'on croise donc les doigts pour une des trois conférences Sony de fin d'année.