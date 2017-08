God of War : quatre concept-arts God of War : quatre concept-arts

En oubliant le TGS où il n'aura probablement pas sa place, God of War aura l'occasion de revenir pour la conférence PGW ou le PS Experience (voir les deux) mais en attendant, voici toujours quatre concept-arts livrés par le compte Twitter PlayStation, montrant Kratos et son fils en pleine promenade dans les montagnes nordiques, avec le même genre d'accueil et d'ambiance que s'ils allaient visiter au-delà du Mur de Game of Thrones.



Sorte de reboot sur de nombreux aspects (même si ça reste le même héros), ce nouvel épisode sortira début 2018 sur PlayStation 4.