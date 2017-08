Charts Japon : Monster Hunter XX Switch, petite forme pour un petit portage

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 21 au 27 août 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Dans un pays où la HD n'est pas l'argument le plus important, avec d'ailleurs quelques exemples dans ce classement, il ne fallait pas s'attendre à des miracles poursur Switch, « portage relifté d'une version ++ d'un épisode best-of ». On pourrait presque dire que 84.000 sans le dématérialisé pour ce genre de cas, ce n'est pas si mal et il reste dommage que Capcom ne souhaite pas le sortir chez nous pour le moment, là où il aurait eu plus de chances.Notons quepasse le million mais un récent rapport a montré que c'était déjà le cas depuis quelques temps grâce aux ventes numériques.Les jeux du prochain rapport :(PS4)(3DS)(PS4, Switch, Vita)