Ace Combat 7 : quelques petites infos

Le producteur dea livré une petite interview auprès du site Dualshockers pour donner quelques détails concernant ce nouvel épisode et plus généralement la série elle-même.Voici ce qui en ressort pour l'essentiel.- Bandai Namco souhaitait couvrir un plus large public avec sa série, d'où le choix d'une sortie sur plusieurs supports (PC/PS4/One) alors que la plupart des autres épisodes étaient exclusifs à telle ou telle plate-forme.- L'éditeur apprécie beaucoup la Nintendo Switch et si plusieurs jeux sont prévus dessus, ce ne sera pas le cas de, exploitant des technologies (comme le TrueSky) pas adaptées pour ce hardware. Pas de fausses excuses cette fois.- Il y aura des options spécifiques pour la PS4 Pro et la Xbox One X.- La campagne VR (exclue PS4) est encore en phase d'expérimentation, notamment concernant la difficulté. De manière générale, ce sera plus simple que la campagne principale (et avec des missions plus courtes) mais il y aura des options pour booster le challenge.(le F2P PS3) a rencontré un succès suffisant, au moins au Japon, d'où le suivi qui a duré trois ans. Mais le producteur n'évoque pas de nouvelles tentatives pour l'heure.est considéré comme un spin-off pour tenter de nouvelles expériences. Vu le retour aux sources avec le 7 (dont l'ancienne team), on imagine que le précité restera un simple stand-alone.- Même si les fans réclament des remasters/remakes des épisodes 5 & 6, le producteur estime qu'il faut aller de l'avant et laisser les souvenirs où ils sont.sortira l'année prochaine, sans plus de précisions pour le moment.