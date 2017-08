Hokuto ga Gotoku : Nagoshi explique le choix d'utiliser l'ancien moteur de Yakuza

Si beaucoup étaient heureux à l'annonce de, un petit détail a tout de même un poil déçu, à savoir le rendu graphique et pour cause : il s'agit de l'ancien moteur des développeurs, et non le Dragon Engine exploité pouret le récemment annoncéInterrogé par GameTalk, Toshihiro Nagoshi a souhaité s'expliquer sur ce choix, avec deux raisons données :1) Le Dragon Engine est un moteur encore en cours de développement. Donc s'il fonctionne très bien, il n'est pas encore optimisé et donc très difficile d'accès. Il y a récemment eu diverses réorganisations chez SEGA et la Team Yakuza a été élargie, mais de nombreux nouveaux venus auraient rencontré des problèmes devant l'utilisation du Dragon Engine. De fait, Nagoshi a donc préféré opter pour l'ancien moteur, beaucoup plus souple et accessible.2) L'ancien moteur se prête plus facilement au rendu esthétique de. Il aurait été plus difficile (pour le moment) de donner ce style manga avec le Dragon Engine.Hormis cela, les développeurs ont confirmé la présence de Shin et Yuria au casting (même si l'on ignore si ça ira au-delà de l'introduction connue de tous les fans), et que le grand méchant se fait nommer « The Evil King », spécialiste des arts martiaux sans que l'on en connaisse la branche pour le moment.sortira courant 2018 au Japon, exclusivement sur PS4.