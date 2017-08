Nintendo signe la fin du Miiverse Nintendo signe la fin du Miiverse

Laissant peu à peu le passé derrière lui, Nintendo annonce bientôt mettre fin aux différents services en ligne de la Wii U, et ce dès le 8 novembre. Cette date sera donc marquée par les fermetures des applications Wii U Chat et TVii (uniquement disponible au Japon) mais également du fameux Miiverse qui n'a jamais connu le destin souhaité par le constructeur, mais ayant tout de même servi à admirer les belles œuvres de certains.



Notons que cette mise à mort du Miiverse est également valable sur 3DS, preuve que Nintendo souhaite définitivement oublier ce service, qui n'a aucune chance de revenir un jour sur Switch (tout comme le StreetPass).



UP

Pour les intéressés, une option a été rajoutée sur le site officiel du Miiverse pour pouvoir récupérer l'intégralité de vos posts (pour le souvenir...).