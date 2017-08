Nintendo : un Live pour les indés ce mercredi

En attendant un vrai N-Direct pour faire le point sur quelques dates manquantes en fin d'année, Nintendo tiendra tout de même un Live « Summer Showcase » ce mercredi 30 août à 19h00, et ce à l'occasion de la Pax West.Attention, ne commencez pas à vous attendre à du first-party puisqu'il s'agira d'un petit show 100 % indés, soit la possibilité de faire le point sur quelques productions comme (éventuellement) le toujours non daté, idem pour, l'extension 3 deou encore une confirmation claire des quelques Telltale teasés dessus (Batman Evil Within, Les Gardiens de la Galaxie et Minecraft Saison 2).