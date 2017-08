PS VR : légère révision des tarifs PS VR : légère révision des tarifs

Après l'Oculus Rift et le HTC Vive, c'est au tour du PlayStation VR de bénéficier d'une nouvelle « offre », et si les guillemets sont là, c'est parce qu'on ne parle pas ici de baisse de prix mais juste d'un moyen de faire une petite économie.



Ainsi, dès le 1er septembre, la caméra sera désormais inclus dans chaque pack PS VR sans que le prix ne soit augmenté (399$). On signalement également que le gros pack PS VR + Caméra + 2 PS Moves + PS VR Worlds coûtera désormais 449$ (au lieu de 499$).



Toujours ça de pris pour ceux qui souhaitent se lancer prochainement dans l'expérience.



Note : l'annonce n'est pour le moment valable qu'aux USA et au Canada.