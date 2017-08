Monster Hunter World aura ses options PS4 Pro

continue de faire l'actualité à travers le monde puisque, quelques jours après la GamesCom, le titre s'affichera cette semaine pour la PAX West puis fin septembre au TGS 2017.L'occasion pour le réalisateur Kaname Fujioka de faire un petit point technique auprès du site japonais Gamer, annonçant que le titre sera bien compatible PS4 Pro avec diverses options selon vos envies comme on a pu le voir dans d'autres jeux. Vous pourrez par exemple sélectionner le rendu 4K, ou opter pour un meilleur frame-rate (non négligeable si vous avez la console mais pas de TV 4K) voir tout simplement bénéficier d'un boost graphique comme au niveau de la distance d'affichage.L'interview étant japonaise, les options Xbox One X ne sont pas évoquées vu que la console mène une existence très relative sur ce territoire.sortira début 2018 sur PS4 & One, puis un peu plus tard sur PC.