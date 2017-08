Hokuto ga Gotoku & Yakuza Kiwami 2 : SEGA sonde les fans occidentaux

SEGA a eu l'occasion de faire son show ce week-end avec trois annonces, à savoir, l'adaptation de Hokuto no Ken nommée, et enfin un F2P smartphone/navigateur qui sera le premier pas de l'ère post-Kazuma, avec évidemment de futurs projets consoles encore non dévoilés.Tout cela ne concerne que le Japon mais l'éditeur vient tout de même de lâcher un sondage auprès des occidentaux pour savoir quels sont ceux qui vous intéressent le plus. On se doute de la réponse mais ça ne coûte rien d'aller voterpour bien faire comprendre à l'éditeur les titres que vous souhaitez voir localiser le plus rapidement.