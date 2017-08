Microsoft : la Xbox One (première version) est désormais officiellement enterrée Microsoft : la Xbox One (première version) est désormais officiellement enterrée

C'est un bien triste passage dans l'histoire de Microsoft qui prend aujourd'hui fin : la Xbox One (première version) n'est officiellement plus disponible, le constructeur ayant été jusqu'à enlever toute possibilité d'achat sur ses boutiques en ligne.



Selon Kotaku, la fabrication a même cessé depuis quelques mois et Microsoft s'est depuis contenté d'écouler petit à petit le stock restant, la marque n'étant désormais dédiée qu'à la Xbox One S et la future Xbox One X qui sera lancée le 7 novembre, comme une sorte de nouveau départ pour cette génération dont les bases annoncées furent un enchaînement d'erreurs entre connexion obligatoire, Kinect obligatoire (qui l'est resté un moment), puissance moindre que la concurrence, échanges et ventes de jeux sous restrictions...



Presque quatre ans après, le douloureux souvenir reste, et c'est donc une bonne chose pour Microsoft comme pour les joueurs que la page se tourne enfin, pour un avenir on espère plus radieux.