ReCore : les ajouts de la Definitive Edition

Si vous pensiez que la Definitive Edition den'apporterait qu'un simple pan d'histoire supplémentaire (et les features Xbox One X), voilà de quoi vous donner le sourire avec un aperçu complet des choses à attendre, les infos venant d'être livrées par le développeur via communiqué.- Nouveau chapitre « Eye of Obsidian »- Nouveau robot T8-NK- 2 nouvelles zones Overworlds- 10 nouveaux donjons- Nouveaux défis.- 3 mods d'armes- Temps de chargement réduit de moitié- Ajouts de cœurs prismatiques en récompenses- La map affiche maintenant les collectibles.- Amélioration dans les marqueurs d'objectifs.- Amélioration du rendu de la map.- Ajout de fonction dans les points de téléportation (comme pouvoir changer son robot…).- Nouveaux points de téléportation.- Amélioration du système de combo pour pouvoir faire de plus grandes chaînes.- Rééquilibrage au niveau des armes et des ennemis.- Divers améliorations visuels.- Prise en charge du HDR- 4K sur Xbox One X.- Amélioration du HUD.- Amélioration de la partie sonore.- Les dialogues avec Corebot sont maintenant traduits.- 500G supplémentaires (20 succès)sera lâché dans les bacs le 29 août pour 19,99€. Les possesseurs de l'original accueilleront tout cela via une MAJ gratuite.