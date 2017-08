[LEAK] Yakuza Kiwami 2 annoncé demain [LEAK] Yakuza Kiwami 2 annoncé demain

Certains le souhaitaient et SEGA pourrait bien répondre à son vœu : le PlayStation Store taïwanais vient de leaker la prochaine annonce de Yakuza Kiwami 2 (nouveau remake donc) sur PlayStation 4, qui devrait donc être annoncé demain durant le live dédié à la licence.



On sait également que le titre sortira le 7 décembre en Asie, et mieux encore, que le moteur serait la dernière version du Dragon Engine, soit celui utilisé pour Yakuza 6.



On rappelle que Yakuza Kiwami sort justement la semaine prochaine en Europe.