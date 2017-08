Final Fantasy XV : nouveau Festival... en partenariat avec Assassin's Creed Origins

Non ce n'est pas une blague : Square Enix et Ubisoft annoncent une collaboration entreet. Outre un artwork (visible ci-dessous) que vous pouvez trouver sur le stand de la GamesCom avec dédicace de Ashraf Ismail et Hajime Tabata, on nous apprend donc les choses suivantes.30 août :- Ceux qui ont obtenu le Dream Egg durant l'event Moogle Chocobo Carnival de FFXV auront une tenue Assassin pour Noctis.31 août :- Ouverture d'un nouveau Festival dans FFXV où Lestallum sera aux couleurs de la série Assassin's Creed. Possibilité de débloquer une autre tenue et de nouvelles compétences de Noctis en hommage à la série d'Ubisoft.Et même si ce n'est pas clairement annoncé, on ne s'étonnera pas de découvrir une petite référence à FFXV dans le futur