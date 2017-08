Switch : d'autres jeux Telltale en vue Switch : d'autres jeux Telltale en vue

C'est demain que la Saison 1 de Minecraft Story Mode débarquera sur Switch (boîte et dématérialisé), incarnant donc le premier jeu de Telltale sur la dernière de Nintendo, et visiblement pas le dernier comme l'indique clairement le studio :



« Vous pouvez vous attendre à voir d'autres titres comme Batman et les Gardiens de la Galaxie. Hm… Nous avons aussi la Saison 2 de Minecraft. Nous n'avons pas encore de dates mais oui, nous sommes de grands fans de cette console. Plus de titres arrivent dessus donc restez à l'écoute. »



Cela ressemble quand même à une semi-confirmation pour ces trois là et reste justement à en attendre les dates, tout en espérant que les fans de la machine pourront également découvrir la trilogie The Walking Dead (et future quadrilogie avec la quatrième et dernière Saison en 2018).