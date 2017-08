Total cross-play : les discussions toujours en cours entre Microsoft et Sony Total cross-play : les discussions toujours en cours entre Microsoft et Sony

Interrogé par le site Gamereactor dans le cadre de la GamesCom 2017, Aaron Greenberg (responsable marketing Xbox) a déclaré que Microsoft n'a toujours pas abandonné l'idée d'un total cross-play entre les différentes consoles, et que des discussions restaient en cours avec l'actuel dernier réticent.



« Nous sommes en train de discuter avec Sony sur le cross-play. Nous nous sommes associés à eux sur Minecraft [dispo sur PS4/PS3/Vita] et nous aimerions leur permettre de mettre en place la possibilité d'unir les joueurs en une seule communauté. Nous en discutons donc, et nous espérons qu'ils soutiendront cette option. »



Une réponse courte et claire, mais qui laisse tout de même un peu d'espoir. Outre Microsoft lui-même pour Minecraft, trois développeurs ont déjà manifesté officiellement leurs envies du total cross-play : Psyonix (Rocket League), Wildcard (Ark Survival Evolved) et CD Projekt (Gwent).



Rappelons que pour Minecraft et Rocket League, la Switch intégrera l'option pour rencontrer joueurs PC et Xbox One.