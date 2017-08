Pour P.Soderlund (EA), il n'y a aucune raison d'abandonner la franchise Mass Effect Pour P.Soderlund (EA), il n'y a aucune raison d'abandonner la franchise Mass Effect

Mass Effect Andromeda n'a pas connu une carrière démentielle, ayant fait un démarrage moins bon que le précédent sur certains territoires en plus d'être tout simplement l'épisode le moins apprécié de la franchise pour de nombreuses raisons, même si des choses ont depuis été corrigées sur le plan technique.



Entre un studio (Bioware Montréal) qui sert désormais de soutien pour d'autres branches EA et une base principale (Bioware Edmonton) trop occupé sur Anthem et Dragon Age 4, l'avenir de la licence s'est soudainement obscurci, jusqu'à ce que Patrick Soderlund (vice-président exécutif) vienne apporter un peu de lumière dans ces ténèbres :



« Eh bien, concernant mon opinion personnelle sur le jeu [Andromeda]… Je n'ai pas l'habitude de dire ça mais je pense que le jeu a été critiqué plus qu'il ne le méritait. Ça reste un jeu formidable et oui, nous devons reconnaître qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux mais dans l'ensemble, si vous allez acheter le jeu aujourd'hui avec tout ce que vous pourrez y trouver, ça vaut vraiment le coup. »



« Le second point sur lequel je vais revenir, c'est Mass Effect en tant que franchise. Vous avez vu des gens dire ''Oh, EA ne fera pas un autre Mass Effect.'' Je ne vois aucune raison pour laquelle nous devrions oublier Mass Effect. Pourquoi ? C'est un univers spectaculaire et une série très appréciée avec une très grande fanbase. La licence a fait beaucoup pour EA comme pour Bioware. »



« Mais nous devons faire preuve de prudence et lorsque nous reparlerons de Mass Effect, nous devrons nous assurer que ce soit fait de manière pertinente avec quelque chose de suffisamment nouveau et excitant. »



Une potentielle bonne nouvelle pour les fans de Mass Effect, même si cela reste pour l'heure de l'ordre du souhait évasif : c'est le même Patrick Soderlund qui a affirmé en 2014 que le retour de Dead Space était hautement possible, et nous en sommes encore à attendre trois ans après.