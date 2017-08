Un Season Pass pour Mario x Lapins Crétins Un Season Pass pour Mario x Lapins Crétins

On était un peu prévenu depuis les premiers leaks et c'est sans surprise que l'on apprend aujourd'hui officiellement que Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle aura droit à un Season Pass à 19,99€, proposant les choses suivantes :



- 8 nouvelles armes dès le lancement.

- Nouveaux défis solo + cartes coop en fin d'année

- Extension scénaristique en 2018



Le titre sortira lui la semaine prochaine, plus précisément le 29 août.