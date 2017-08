Rocket League : les voitures exclus Switch

Les choses avancent correctement pour la version Nintendo Switch depuisque Psyonix nous promet à nouveau un lancement pour la fin d'année (pas de retard donc), avec on le rappelle du cross-play avec les joueurs PC et Xbox One (pas avec ceux sur PS4, et vous savez pourquoi).Et ce n'est pas tout car comme promis, cette version bénéficiera de deux véhicules exclusifs :- La voiture Mario & Luigi (selon votre couleur d'équipe)- La voiture Samus AranEt chacune bénéficiera de nouvelles traînées de boost, en plus d'accessoires inédits (les casquettes Mario et Luigi notamment).UP : le trailer.