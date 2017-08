Monster Hunter World : nouvelles informations

Interviewé par la chaîne Youtube Arekkz Gaming, Ryozo Tsujimoto et Yuya Tokuda (respectivement producteur et réalisateur de) ont apporté quelques détails supplémentaires pour leur bébé attendu au premier trimestre 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One (pas de date précise pour la version PC). Voici donc.- Le développement a commencé à un moment où les open-world n'étaient pas une routine, et avant même que les gens découvrent. Pour l'équipe, le but n'était pas de faire un monde gigantesque et potentiellement vide, mais un ensemble de zone de taille tout de même importante, et suffisamment travaillé « en profondeur ».- Il y aura toujours une classification dans les quêtes mais cette fois, et dans un souhait d'offrir une narration plus poussée que dans les précédents, il y aura toujours un intérêt scénaristique même quand vous atteindrez le niveau pour faire les quêtes de rang élevé.- On nous confirme bien qu'il ne sera pas possible de jouer à plus de quatre joueurs en coopération, mais rien n'empêche quelques astuces durant la campagne (plusieurs alliés IA le temps d'une quête scénarisée ?).- Comme pour les précédents, il y aura bien un suivi fait de nouvelles quêtes gratuites. La différence avec avant, c'est qu'il ne sera pas toujours obligatoire de les télécharger, et qu'elles seront directement accessibles en ligne, surtout pour les quêtes périodiques.- Il y aura de nouveau des collaborations avec d'autres licences, mais l'équipe garde tout cela en secret pour le moment.- Cette fois, il n'y aura pas le choix pour le compagnon IA. Ce sera le Félyne de base mais avec tout de même un nouveau système : votre bestiole pourra rencontrer d'autres chats indigènes qui lui enseigneront la langue des monstres. Une fois qu'il a appris suffisamment de mot, votre Félyne pourra recruter certains (petits) monstres qui vous apporteront temporairement de l'aide en combat.- Il y aura une salle pour tester les armes.- On aura toujours des quêtes demandant de ramener des œufs mais la façon de faire sera différente.- Le système de création d'avatars sera le plus complet de la série.